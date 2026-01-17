morto rocco commisso il comunicato della fiorentina

La Fiorentina ha annunciato con dolore la scomparsa di Rocco Commisso, figura di rilievo nel calcio italiano e proprietario del club. La notizia ha suscitato grande tristezza tra tifosi e addetti ai lavori, lasciando un vuoto nel mondo dello sport. La società ha espresso cordoglio e riconoscenza per il contributo di Commisso, che ha lasciato un’impronta significativa nel club e nel calcio italiano.

"17 gennaio 2025 – Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa. Per la sua famiglia è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso.

