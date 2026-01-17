È venuto a mancare Rocco Commisso, presidente della Fiorentina dal 2019. Imprenditore italoamericano, aveva portato avanti con impegno il club viola, dopo averne acquisito la proprietà. Da tempo si vociferava riguardo alle sue condizioni di salute, e la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la società e i tifosi.

È morto il presidente della squadra di calcio della Fiorentina, l’imprenditore italoamericano Rocco Commisso. Aveva 76 anni, da tempo circolavano voci sul suo stato di salute ed erano ormai anni che non veniva in Italia per seguire la squadra. L’annuncio è stato dato in un comunicato dalla stessa Fiorentina. Commisso era nato in Calabria nel 1949 ma era emigrato da bambino negli Stati Uniti. Dopo una carriera nel settore della finanza nel 1995 aveva fondato Mediacom, una delle più importanti aziende statunitensi che gestiscono la rete televisiva via cavo (cioè il modo con cui negli Stati Uniti si possono vedere diversi canali a pagamento). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È morto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso

Leggi anche: Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è morto

Leggi anche: È morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

VIDEO: Fiamma olimpica, Allegri tedoforo: Una bellissima storia di sport; È morto Rocco Commisso presidente dell’ACF Fiorentina.

Rocco Commisso è morto, il presidente della Fiorentina aveva 76 anni: calcio in lutto - Il club ha annunciato la triste scomparsa del suo patron: "Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato" ... msn.com