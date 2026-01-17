Morte Commisso | Bologna-Fiorentina si gioca Doloroso minuto di silenzio su tutti i campi

In rispetto alla memoria di Morte Commisso, la partita Bologna-Fiorentina si svolge regolarmente. Prima del calcio d’inizio, viene osservato un minuto di silenzio in tutti i campi. Un gesto semplice, ma significativo, per onorare un uomo che ha lasciato un’impronta importante nel calcio italiano e nella sua comunità.

Il calcio italiano si ferma, ma solo per un istante, per tributare l’ultimo saluto a un protagonista assoluto della nostra Serie A. Nonostante il profondo lutto che ha colpito il mondo sportivo nella notte, la decisione è stata presa ufficialmente: la sfida tra Bologna-Fiorentina, valida per la ventunesima giornata di campionato, si giocherà regolarmente domani, domenica 18 gennaio 2026. A confermarlo sono fonti interne alla Lega Serie A, dissipando i dubbi su un possibile rinvio dopo la tragica notizia della morte di Rocco Commisso. La scelta di scendere in campo non è un atto di fredda burocrazia, ma un desiderio esplicito della società toscana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

