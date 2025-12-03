Sara Funaro sindaca di Firenze non dà la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese | Messaggi che dividono

No, la città di Firenze non darà la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati spesso al centro delle polemiche per le sue posizioni sulla questione mediorientale. Il motivo lo spiega direttamente la sindaca Sara. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

«Purché mi sia risparmiato l’esilio perpetuo...». Le parole ironiche e che richiamano Dante Alighieri, sono quelle della relatrice Onu Francesca Albanese, che, in un commento ad un tweet del Tgcom24, risponde alla sindaca di Firenze, Sara Funaro che ieri ha - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, il sindaco Sara Funaro: "Non ritengo opportuno dare cittadinanza a Francesca Albanese" #Firenze #francescaalbanese #1dicembre Vai su X

Sara Funaro, sindaca di Firenze, non dà la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: "Messaggi che dividono" - La decisione della prima cittadina arriva dopo le parole della relatrice speciale Onu per i territori palestinesi occupati sul raid di alcuni manifestanti pro Pal nella redazione de La Stampa ... Secondo today.it

Firenze, la sindaca Funaro: «Ecco perché non darò la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese» - E il motivo lo spiega la sindaca Sara Funaro in un’intervista al Corriere della Sera: «Perché Firenze è la città della pace: ... Si legge su msn.com

Firenze, la sindaca Sara Funaro: “Non ritengo opportuno consegnare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese” - “Pur riconoscendo il suo importante lavoro svolto come relatrice Onu Francesca Albanese in più occasioni ha dimostrato di ... Come scrive blitzquotidiano.it

Francesca Albanese: Niente Cittadinanza Onoraria a Firenze - Sara Funaro, Sindaca di Firenze, rifiuta la proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese a seguito delle sue dichiarazioni controverse. Segnala notizie.it

La sindaca Funaro ferma la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: "Non opportuna" - Ecolò ai renziani: "Nessuna lezione da chi ha usa Firenze per elogiare il mandante dell’uccisione di Khashoggi" ... Da firenzetoday.it

La sindaca Funaro (Pd): "Dare a Francesca Albanese la cittadinanza onoraria è inopportuno per la storia di Firenze” - E la relatrice Onu ha dimostrato di creare più divisioni che messaggi di pace. Scrive ilfoglio.it