Natale a Firenze | l’accensione degli alberi con la sindaca Funaro Tutti gli orari

Sabato 6 dicembre 2025 è il giorno dell'accensione degli alberi di Natale a Firenze

Cerca le stelle di Natale AIL Sezione Di Firenze in tutte le piazze il 6 -7- 8 Dicembre La magia natalizia è più luminosa quando fai un gesto d'amore. Cerca la piazza più vicina su : - facebook.com Vai su Facebook

Luminarie e addobbi per il #Natale a Firenze, con spettacoli di luci ispirati ai maestri del Rinascimento. Più di 70 tra strade, piazze e mercati saranno illuminate a festa mentre sono oltre 50 gli alberi di Natale dislocati nei cinque quartieri Vai su X

Dal trenino alle Cascine alle luminarie, dagli eventi nei musei ai mercatini: il Natale a Firenze - Luci, attività nei musei, eventi per bambini, mercatini: è tempo di Natale a Firenze. Come scrive 055firenze.it

Mercatini di Natale e non solo: gli eventi del weekend dell'Immacolata a Firenze e nel fiorentino - Sarà il 6 dicembre il giorno dell’accensione degli alberi di Natale in centro: a partire dalle 17,30 a Palazzo Vecchio, nel cortile della Dogana, alla presenza della sindaca Funaro e dalla Compagnia d ... Scrive 055firenze.it

Natale 2025, cosa fare a Firenze: gli eventi in programma da non perdere - Dalla nuova edizione di Florence Lights Up al concerto della Filarmonica a Palazzo Vecchio, gli appuntamenti d ... Si legge su tg24.sky.it

Il Natale accende Firenze. Monumenti illuminati mercatini e divertimento - In città 430 luminarie e oltre 50 alberi distribuiti in tutti i quartieri. Si legge su msn.com

Cosa fare a Natale a Firenze: dieci appuntamenti da non perdere - Luci e alberi, video proiezioni, concerti, spettacoli, mercatini, mostre e laboratori per grandi e piccini: Firenze a Natale non si ferma. Scrive corrierefiorentino.corriere.it

Natale: Firenze, tutte le celebrazioni dell’arcivescovo Gambelli - Nel tempo di Natale, l’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli presiederà il 24 dicembre nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, alle 23, la veglia e la messa della notte di Natale. Segnala agensir.it