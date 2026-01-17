Morte Commisso un minuto di silenzio su tutti i campi di calcio professionistico

Il calcio italiano si prepara a rendere omaggio a Rocco Commisso con un minuto di silenzio. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha disposto questa misura di rispetto, che sarà osservata prima di tutte le partite delle Leghe professionistiche e della Divisione femminile in programma durante il fine settimana, inclusi eventuali posticipi. Un gesto semplice per ricordare una figura importante nel mondo del calcio.

FIRENZE – Il calcio italiano si ferma per onorare la memoria di Rocco Commisso. La Federcalcio ha disposto che venga osservato un minuto di raccoglimento prima dell’inizio di tutte le gare organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione serie A femminile professionistica in programma in questo fine settimana, posticipi compresi. Attraverso una nota ufficiale, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha voluto esprimere il proprio cordoglio: “Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa”. Gravina ha poi sottolineato lo spessore del patron viola, affermando che “Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano ” e che verrà ricordato per “il suo entusiasmo e per la sua visione “. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

