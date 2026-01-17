Morte Commisso in campo tutte le formazioni della Fiorentina

In seguito alla scomparsa del presidente Commisso, la Fiorentina ha annunciato che onorerà la sua memoria partecipando a tutte le partite in programma questa settimana. La decisione coinvolge le squadre del settore giovanile, il calcio femminile e la trasferta di Bologna, in programma il 18 gennaio alle 15. La squadra intende così rendere omaggio al presidente e rispettare il suo impegno con il club.

FIRENZE – “Onoreremo il nostro presidente giocando per lui su tutti i campi”. Con questo messaggio la Fiorentina, per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo, ha deciso di r ispettare tutti gli impegni in programma questa settimana, dalle partite al Viola Park del settore giovanile e del calcio femminile fino alla trasferta di domani (18 gennaio) alle 15 a Bologna valida per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. La squadra viole giocherà con il lutto al braccio e nel prepartita, durante il riscaldamento, utilizzerò una t-shirt speciale dedicata al presidente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

