Morte di Commisso | Fiorentina col lutto giocherà regolarmente a Bologna In campo tutte le squadre viola

La Fiorentina ha confermato che la squadra giocherà regolarmente la partita contro il Bologna, prevista per domani alle 15 allo stadio Dall’Ara. La decisione è stata comunicata dalla società, in segno di rispetto e continuità, dopo la recente scomparsa del presidente Rocco Commisso. In campo saranno tutte le squadre viola, mantenendo il programma stabilito nonostante il lutto.

FIRENZE – Giocherà regolarmente, la Fiorentina domani, alle 15, allo stadio Dall’Ara di Bologna. Lo fa sapere la Fiorentina, dopo la morte del presidente, Rocco Commisso, attraverso un comunicato. Dove si aggiunge che tutte le squadre, maschili e femminili, giocheranno per onorare la memoria del Presidente. Naturalmente con il lutto al braccio. Minuto di raccoglimento in tutti gli stadi della Serie A. Per tutti quelli che lo hanno conosciuto, il calcio è sempre stata la sua passione più grande e per rispetto di questo grande amore le squadre della Fiorentina onoreranno il suo ricordo giocando per lui su tutti i campi”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

