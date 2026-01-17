Morolo torna in Italia nonostante l' espulsione | 42enne arrestato

A Morolo, un uomo di 42 anni è stato arrestato durante un controllo stradale, nonostante fosse stato già espulso dall’Italia. L’intervento ha portato al suo fermo per violazione delle norme sull’immigrazione. La vicenda evidenzia l’importanza delle verifiche di routine nel garantire il rispetto delle leggi e la sicurezza pubblica.

Un normale controllo alla circolazione stradale si è concluso con l'arresto di un uomo per violazione delle norme sull'immigrazione. L'operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anagni, impegnati in questi giorni in un servizio straordinario di perlustrazione finalizzato alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto delle truffe agli anziani. I fatti si sono svolti nel territorio comunale di Morolo. L'attenzione della pattuglia è stata attirata da una Mercedes Classe B il cui conducente, alla vista dell'auto di servizio, ha assunto un atteggiamento evasivo, tentando una manovra repentina per eludere il controllo e allontanarsi furtivamente.

