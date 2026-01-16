Morolo 42enne denunciato con quasi 4 kg di botti illegali in auto

Nelle ultime ore, i Carabinieri di Morolo hanno deferito un uomo di 42 anni, residente a Roma, trovato in possesso di circa 4 kg di botti illegali all’interno della propria auto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati relativi agli artifizi pirotecnici, è stato denunciato in stato di libertà. L’intervento rientra nelle attività di controllo finalizzate al contrasto del commercio e dell’uso non autorizzato di esplosivi.

L'uomo è stato fermato dai militari a bordo della sua Toyota Yaris durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori. Tradito da un evidente stato di nervosismo, il conducente ha insospettito i Carabinieri che hanno proceduto a una perquisizione veicolare, rinvenendo nel bagagliaio 3,8 kg di fuochi d'artificio artigianali di genere proibito, trasportati senza alcuna misura di sicurezza. Accompagnato in caserma, l'uomo è stato denunciato per le violazioni relative alla detenzione, stoccaggio e trasporto di materiale esplodente, attività regolate da severe normative di sicurezza totalmente ignorate nell'occasione.

