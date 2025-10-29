Rodano (Milano), 29 ottobre 2025 – Tragica scoperta, questa mattina, a Rodano, nel Milanese, dove è stato rinvenuto il corpo di una donna all’interno del Fontanile Paradiso. Ad accorgersi del corpo è stato un passante che camminava lungo la roggia Paradiso. Subito ha chiamato il 112: sul posto sono arrivati i carabinieri, le ambulanze e un’automedica, ma per la donna non c’era niente da fare. Così, oltre agli uomini dell’Arma, è stata richiesta la presenza dei Vigili del fuoco per procedere al recupero della salma e alla sua identificazione. Sul posto anche il nucleo sommozzatori e la Polizia Locale di Pioltello Rodano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rodano, il cadavere di una donna trovato in una roggia: indagini in corso