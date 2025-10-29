Rodano il cadavere di una donna trovato in una roggia | indagini in corso

Ilgiorno.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rodano (Milano), 29 ottobre 2025 – Tragica scoperta, questa mattina, a Rodano, nel Milanese, dove è stato rinvenuto il corpo di una donna all’interno del Fontanile Paradiso. Ad accorgersi del corpo è stato un passante che camminava lungo la roggia Paradiso. Subito ha chiamato il 112: sul posto sono arrivati i carabinieri, le ambulanze e un’automedica, ma per la donna non c’era niente da fare. Così, oltre agli uomini dell’Arma, è stata richiesta la presenza dei Vigili del fuoco per procedere al recupero della salma e alla sua identificazione. Sul posto anche il nucleo sommozzatori e la Polizia Locale di Pioltello Rodano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

rodano il cadavere di una donna trovato in una roggia indagini in corso

© Ilgiorno.it - Rodano, il cadavere di una donna trovato in una roggia: indagini in corso

Contenuti che potrebbero interessarti

rodano cadavere donna trovatoRodano, il cadavere di una donna trovato in una roggia: indagini in corso - Subito ha chiamato il 112: sul posto sono arrivati i carabinieri, le ambulanze e un’automedica, ma per la donna non ... ilgiorno.it scrive

rodano cadavere donna trovatoRodano, trovato il corpo senza vita di una donna nel Fontanile Paradiso - Un passante ha dato l’allarme dopo aver notato il corpo nell’acqua. Come scrive 7giorni.info

Cerca Video su questo argomento: Rodano Cadavere Donna Trovato