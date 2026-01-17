Montmartre a Porta Romana

Montmartre a Porta Romana è un angolo di Milano che unisce tradizione e storia. Proprio vicino a questa zona, si trova una strada nascosta e poco conosciuta, la via de la Braida, collegata tra il vial Caldara e la via dei Orti. Un luogo che conserva un fascino autentico, lontano dal caos cittadino, ideale per chi desidera scoprire i luoghi meno battuti della città.

e Fabio Wolf Propi apos a la Porta Romana bella, quella indov’eren i famos tosann, gh’è ona vietta sconduda che la g’ha on nomm antigh, la via de la Braida, la connett el vial Caldara cont la via de i Orti. Chì ona volta l’era campagna, perchè in milanes braida el voeur dì praa. L’è pienna de sorpres e in d’on moment ti te set denter a on bistrò ch’el par de vess a Montmartre: el se ciama “ Après-Coup ” e l’è minga solament on bar sontuos e on ristorant de gran livell, ma anca on teater delizios cont ona programmazion de tutt rispett. El gestor, el David, l’è ona persona d’on gust sopraffin che se trasmett al local e a tutt quel che ghe gira intorna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Montmartre a Porta Romana

