porta romana lucia casagni rieletta presidente

Arezzo, 4 dicembre 2025 – Lucia Casagni, volto noto a Castiglion Fiorentino non solo per la sua attività commerciale ma anche per il pluriennale impegno nell’associazionismo locale, inizia il proprio secondo mandato come presidente di Porta Romana. La prima donna presidente della storia del rione è stata rieletta a furor di popolo alle elezioni di domenica scorsa, un risultato scontato (era l’unica candidata al ruolo) che però va al di là dei freddi numeri: la sua conferma, di fatto, non è stata mai in discussione considerando l’innegabile consenso e l’autentico affetto che i giallorossi le hanno manifestato in questi tre anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

