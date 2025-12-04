Porta Romana Lucia Casagni rieletta presidente
Arezzo, 4 dicembre 2025 – Lucia Casagni, volto noto a Castiglion Fiorentino non solo per la sua attività commerciale ma anche per il pluriennale impegno nell’associazionismo locale, inizia il proprio secondo mandato come presidente di Porta Romana. La prima donna presidente della storia del rione è stata rieletta a furor di popolo alle elezioni di domenica scorsa, un risultato scontato (era l’unica candidata al ruolo) che però va al di là dei freddi numeri: la sua conferma, di fatto, non è stata mai in discussione considerando l’innegabile consenso e l’autentico affetto che i giallorossi le hanno manifestato in questi tre anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Si è svolta oggi a Firenze, presso il Liceo Artistico di Porta Romana, la premiazione del Progetto "Il quotidiano in classe" e l'elaborato "Energia quotidiana" ha vinto l'edizione 2024/2025 del concorso "E-Project: ecological literacy". Complimenti ai vincitori e ai - facebook.com Vai su Facebook
Porta Romana, Lucia Casagni rieletta presidente - Arezzo, 4 dicembre 2025 – Lucia Casagni, volto noto a Castiglion Fiorentino non solo per la sua attività commerciale ma anche per il pluriennale impegno nell’associazionismo locale, inizia il proprio ... Secondo lanazione.it