Donna colpita da un monopattino lanciato a Fuorigrotta | sospetti su due ragazzini

A Fuorigatta, Napoli, due minorenni sono sospettati di aver lanciato un monopattino che, il 15 gennaio, ha colpito una donna. Le forze dell’ordine hanno individuato i potenziali responsabili, che potrebbero essere i giovani coinvolti nel gesto. L’indagine prosegue per chiarire l’accaduto e valutare eventuali responsabilità.

I poliziotti avrebbero individuato i responsabili del lancio del monopattino che, il 15 gennaio, ha colpito una donna a Napoli: si tratterebbe di due giovanissimi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Choc a Napoli: donna colpita da un monopattino lanciato dal tetto di un edificio a Fuorigrotta Leggi anche: Donna colpita da un monopattino lanciato dall'alto: in prognosi riservata La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Choc a Napoli: donna colpita da un monopattino lanciato dal tetto di un edificio a Fuorigrotta; Lanciano monopattino da 7 metri, donna colpita alla testa a Napoli: in prognosi riservata; Fuorigrotta, donna colpita da monopattino lanciato dal tetto di un edificio; Napoli, donna colpita da un monopattino lanciato dal tetto di un edificio a Fuorigrotta. Napoli, donna colpita alla testa da un monopattino: ricoverata in gravi condizioni - Monopattino lanciato da un parcheggio a Napoli: donna di 67 anni colpita alla testa a Fuorigrotta, indagini della polizia in corso per chiarire la dinamica. notizie.it

Napoli, colpita dal monopattino lanciato da una rampa: anziana ferita alla testa - È giallo sul ferimento di una donna, finita in ospedale dopo essere stata colpita da un monopattino che le è precipitato addosso. ilmattino.it

Fuorigrotta, donna colpita da monopattino alla testa: è stato lanciato da 7m di altezza - Una donna di 67 anni è stata colpita questo pomeriggio alla testa da un monopattino lanciato da un’altezza di 7 metri alla testa. napolivillage.com

Fuorigrotta choc: donna colpita da un monopattino lanciato dall’alto. Non è un incidente, è un gesto criminale. La Polizia cerca due giovani ripresi dalle telecamere - facebook.com facebook

Una fucilata, nel cuore della notte. Una donna colpita per strada, a Palermo, non perché fosse un bersaglio ma perché passava di lì. Vittima collaterale, si dice. Come se fosse un dettaglio tecnico, non una tragedia civile. La fucilata è il punto di partenza, perch x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.