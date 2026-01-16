Donna colpita da un monopattino lanciato a Fuorigrotta | sospetti su due ragazzini

A Fuorigatta, Napoli, due minorenni sono sospettati di aver lanciato un monopattino che, il 15 gennaio, ha colpito una donna. Le forze dell’ordine hanno individuato i potenziali responsabili, che potrebbero essere i giovani coinvolti nel gesto. L’indagine prosegue per chiarire l’accaduto e valutare eventuali responsabilità.

I poliziotti avrebbero individuato i responsabili del lancio del monopattino che, il 15 gennaio, ha colpito una donna a Napoli: si tratterebbe di due giovanissimi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

