Monopattino lanciato a Fuorigrotta denunciati due minorenni | scoperti dalle telecamere

Nella giornata di ieri, a Fuorigrotta, la polizia di Stato ha denunciato due minorenni, di 15 e 16 anni, scoperti dalle telecamere mentre utilizzavano un monopattino. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo sul territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e monitorare comportamenti potenzialmente rischiosi. Le autorità continuano a vigilare per prevenire incidenti e violazioni della normativa vigente.

Nella giornata di ieri, la polizia di Stato ha denunciato un 16enne ed un 15enne, entrambi napoletani.L'attività riguarda il lancio di un monopattino elettrico avvenuto il 15 gennaio a Piazzale Tecchio a Fuorigrotta dal terrazzo della struttura Ser.D che aveva colpito una donna, che ivi transitava, poi trasportata presso l'ospedale Cardarelli per le ferite riportate. L'attività investigativa ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e risalire ai soggetti ritenuti responsabili. Nello specifico, l'analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo dei fatti, ha consentito di individuare due giovani che poi erano fuggiti.

