Miriam Leone | La maternità è ancora un grande tabù essere mamma e avere una carriera è roba da contorsionisti
Miriam Leone affronta il tema della maternità come un tabù e della sfida di conciliare carriera e famiglia. Protagonista del nuovo film di Gabriele Muccino,
Tra le protagonista del nuovo film di Gabriele Muccino Le cose non dette, nei cinema dal 29 gennaio, Miriam Leone si racconta in un’intervista a Vanity Fair. Nella pellicola, l’attrice interpreta “un personaggio capace di offrire alle donne uno sguardo diverso, una via d’uscita quando il mondo si sgretola, e a non sentirsi così sole quando non vedono chiaramente che cosa sta accadendo intorno”. Nella pellicola interpreta una donna che non riesce ad avere figli: “È un tema a me molto vicino: alcune delle mie più care amiche hanno attraversato questi calvari, ad alcune è andata come speravano ad altre purtroppo no”. Tpi.it
