Miriam Leone chi sono i genitori Ignazio e Gabriella | Mio padre era l’insegnante e mia madre una sua studentessa

Miriam Leone, attrice italiana di fama internazionale, ha origini siciliane. I suoi genitori, Ignazio Leone e Gabriella Leotta, vivono in Sicilia e non sono coinvolti nel mondo dello spettacolo. Ignazio era insegnante e Gabriella sua studentessa, e fin dai primi passi della carriera di Miriam hanno sostenuto con entusiasmo le sue ambizioni, contribuendo al suo successo nel corso degli anni.

Ignazio Leone e Gabriella Leotta sono i genitori di Miriam Leone e vivono in Sicilia, sono estranei al mondo dello spettacolo ma hanno sempre appoggiato l'ambizione e la crescita della figlia, fin dalle prime battute con Miss Italia e che poi sono avanzate nel tempo tanto da renderla un'attrice di fama internazionale. Ma anche i genitori si sono conosciuti in maniera atipica. Il papà, Ignazio Leone, è stato un insegnante di lettere. L'uomo, ormai in pensione, è infatti un ex docente, che alla figlia ha trasmesso l'amore per la letteratura e in generale per la cultura. La mamma, Gabriella, è invece un'impiegata comunale, di molto più giovane rispetto al marito.

