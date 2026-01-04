Asia Argento il rapporto con i genitori | Mia madre mi picchiava mio padre era assente

Asia Argento ha spesso parlato di un rapporto complesso con i genitori. La sua relazione con la madre Daria è stata caratterizzata da momenti difficili, segnati da comportamenti aggressivi, mentre il padre, assente, ha contribuito a un'infanzia segnata da sfide e tensioni. Questa esperienza ha influenzato il suo percorso personale e professionale, evidenziando le difficoltà di un rapporto familiare difficile e le sue ripercussioni.

Asia Argento ha avuto un rapporto altalenante e turbolento con i genitori, in particolare modo con la madre Daria che aveva assunto un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti, perpetuatosi nel tempo. Oggi rivedremo l'attrice a Verissimo – Le Storie, in onda su Canale 5 a partire dalle 16. Nata nel 1975 da Daria Nicolodi e Dario Argento, Asia è la secondogenita dell'attrice che era già madre di Anna, avuta tre anni prima dallo scultore Mario Ceroli. Anna ed Asia hanno avuto un rapporto conflittuale con la Nicolodi che aveva cacciato di casa la primogenita, mentre con la figlia minore aveva manifestato episodi di violenza: "Mi picchiava in maniera violenta" aveva raccontato.

