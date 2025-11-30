I genitori sono quelli che ti rompono i cogli**ni ma sono anche due persone che si amano Ho trovato 500 lettere di mio padre per mia madre | Paolo Kessisoglu commosso

Paolo Kessisoglu è stato ospite di del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli per raccontare anche aspetti inediti del suo privato. Tra alcuni aneddoti quello riguardate i suoi genitori. L’attore ha ritrovato, mentre riordinava casa dopo la morte della madre Graziella e del padre Pietro a soli sei mesi di distanza, un sacco con 500 lettere d’amore. “Mio padre le aveva scritte tutte mentre faceva il servizio militare. – ha detto – Si era fidanzato con mia madre abbastanza da poco. Ho scoperto che i miei genitori si amavano tantissimo. I genitori sono qualcosa oltre l’amarsi, sono il loro ruolo. Ti devono educare, sono quelli che ti dicono i no, sono quelli che ti rompono i cogl**ni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

