Inter Lecce LIVE 0-0 | l’arbitro revoca un calcio di rigore per i nerazzurri

Alle 20:45, San Siro ospita il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Inter e Lecce. Segui con noi l’andamento del match, aggiornandoti su tutte le azioni, inclusa la decisione dell’arbitro di revocare un calcio di rigore per i nerazzurri. Un confronto importante per la classifica, che si svolge in un clima di attenzione e rispetto reciproco.

di Francesco Aliperta Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Lecce, match del recupero della 16^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Lecce, sfida valevole per il recupero del 16° turno della Serie A 202526, che non venne giocato in concomitanza delle altre partite per via delle squadre impegnate nella Supercoppa Italiana a Riad. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 35?- Aumenta l’intensità nerazzurra ma il Lecce tiene e si difende con grande solidità 27?- Nulla da fare, dopo una revisione al VAR l’arbitro revoca il calcio di rigore per l’Inter! 25?- L’arbitro viene richiamato al VAR per rivedere l’episodio 23?- Calcio di rigore per l’Inter! Bonny viene atterrato in area e l’arbitro non ha alcun dubbio! 14?- Zielinski va al tiro dopo un ottimo duetto con Bonny, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa 5?- Prima occasione per l’Inter! Bonny si muove nello stretto, supera due avversari e lascia partire un destro all’angolino che Falcone devia in calcio d’angolo 1?- Si comincia! Inizia il match tra Inter e Lecce! Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com

