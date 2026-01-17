Mio marito? Un’infanzia difficile ha conosciuto la fame la versione di Jessica Moretti ai pm dopo la strage di Crans-Montana

Jessica Moretti ha raccontato ai pubblici ministeri che suo marito ha avuto un’infanzia difficile, caratterizzata da instabilità e privazioni. Fin da giovane, ha vissuto per strada, affrontando momenti di povertà e privazioni alimentari. La sua testimonianza evidenzia un passato segnato da difficoltà, che potrebbe aver influenzato il suo percorso di vita.

