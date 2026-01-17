Mio marito? Un’infanzia difficile ha conosciuto la fame la versione di Jessica Moretti ai pm dopo la strage di Crans-Montana

Jessica Moretti ha raccontato ai pubblici ministeri che suo marito ha avuto un’infanzia difficile, caratterizzata da instabilità e privazioni. Fin da giovane, ha vissuto per strada, affrontando momenti di povertà e privazioni alimentari. La sua testimonianza evidenzia un passato segnato da difficoltà, che potrebbe aver influenzato il suo percorso di vita.

«Mio marito ha avuto un'infanzia caotica, è finito per strada all'età di 14 anni. Ha conosciuto la fame. Quando ci siamo incontrati, abbiamo desiderato fin da subito la stabilità». A raccontarlo ai giudici di Sion durante l'interrogatorio è stata Jessica Maric, moglie di Jacques Moretti, entrambi indagati per il rogo di Capodanno a Le Constellation, che ha provocato la morte di 40 persone e il ferimento di 116. Rispondendo alla procuratrice Catherine Seppey, che aveva sollevato il rischio di fuga dei coniugi Moretti – indagati per «omicidio, lesioni e incendio colposi» – anche in considerazione della loro «abitudine di cambiare regolarmente luogo di vita», la donna ha ricostruito la loro storia coniugale.

