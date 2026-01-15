Referendum Calenda | Voterò sì è una riforma buona

Carlo Calenda ha dichiarato che voterà sì al referendum sulla riforma della giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. La sua posizione si basa sulla convinzione che si tratti di una riforma positiva per il sistema giudiziario italiano. La decisione di Calenda riflette un’interpretazione favorevole alle modifiche proposte, che mira a migliorare l’efficienza e la qualità della giustizia nel nostro paese.

(Adnkronos) – Carlo Calenda voterà sì al referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Il leader di Azione illustra la propria posizione in un'intervista al Messaggero. Quella sulla separazione delle carriere ''è una riforma buona'', ''sulla quale sono d'accordo, era nel nostro programma e se il governo Meloni fa una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Non siamo gli unici a pensare che il governo sia responsabile di una forzatura. Mettere le mani sul calendario di un referendum, anticipando il più possibile le date, significa che il Governo non sta solo “organizzando”: sta indirizzando. E lo conferma anche Az facebook