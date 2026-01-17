Minaccia l’autista di un bus e tenta di afferrare il volante | denunciato un 49enne

Un uomo di 49 anni è stato denunciato a Bologna dopo aver inseguito un autobus, costringendo l’autista a fermarsi. Successivamente, si è avvicinato al veicolo, minacciando l’autista e tentando di afferrare il volante. L’episodio, avvenuto il 17 gennaio 2026, ha messo in allarme le autorità locali, che hanno prontamente intervenuto per garantire la sicurezza pubblica.

Bologna, 17 gennaio 2026 – Prima ha inseguito il bus, costringendo l'autista a fermarsi, poi è salito e lo ha minacciato, tentando anche di afferrare il volante. È successo ieri pomeriggio a Castel San Pietro, su un autobus della linea 101 che collega Bologna e Imola. Il passeggero, un 49enne italiano che abita in zona, è stato poi identificato e denunciato dai carabinieri per minacce e interruzione di pubblico servizio. L'episodio si è verificato intorno alle 16 nei pressi della fermata di Piazza dei Martiri Partigiani. È stato lo stesso conducente a dare l'allarme al 112, chiedendo aiuto dopo essere stato costretto a interrompere la corsa per l'aggressione subìta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

