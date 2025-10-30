Minaccia autista di bus Denuncia dei sindacati

PONTEDERA Ancora un episodio di minacce e violenza, per fortuna solo verbale, contro il personale di un autobus di Autolinee Toscane. E' successo martedì intorno alle 16, sulla linea 190 Pontedera-Pisa. I problemi per l'autista sono iniziati già a Pontedera, all'autostazione dei bus in zona stazione, quando il passeggero è salito fumando una sigaretta. L'autista, una conducente donna, gli ha fatto subito notare che non poteva accedere al pulman se non avesse spento la sigaretta. Il passeggero, inveendo, ha buttato la sigaretta ed è salito. Ma, una volta seduto, ha iniziato a offendere, inveire e minacciare la donna che era alla guida del bus apostrofandola come razzista e intollerante.

