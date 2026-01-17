Minaccia l’autista di un bus e tenta di afferrare il volante | arrestato un 49enne

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Bologna dopo aver inseguito un autobus, costringendo l’autista a fermarsi, e aver tentato di salire a bordo, minacciandolo e cercando di afferrare il volante. L’episodio si è verificato il 17 gennaio 2026 e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’indagato è stato subito fermato e portato in custodia, mentre le autorità stanno approfondendo la dinamica dei fatti.

Bologna, 17 gennaio 2026 – Prima ha inseguito il bus, costringendo l'autista a fermarsi, poi è salito e lo ha minacciato, tentando anche di afferrare il volante. È successo ieri pomeriggio a Castel San Pietro, su un autobus della linea 101 che collega Bologna e Imola. Il passeggero, un 49enne italiano che abita in zona, è stato poi identificato e denunciato dai carabinieri per minacce e interruzione di pubblico servizio. L'episodio si è verificato intorno alle 16 nei pressi della fermata di Piazza dei Martiri Partigiani. È stato lo stesso conducente a dare l'allarme al 112, chiedendo aiuto dopo essere stato costretto a interrompere la corsa per l'aggressione subìta.

