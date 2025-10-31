Spaccia davanti ad un bar in viale Toschi poi tenta di afferrare al collo un poliziotto | 19enne arrestato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 19 anni, gravemente indiziato del reato di resistenza a pubblico ufficiale.Nel pomeriggio di giovedì 30 ottobre, nel corso di un’operazione finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, personale della Sezione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

