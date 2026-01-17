Miles Jazz Club Toni Piscopo & trio in concerto sabato

Sabato, Miles Jazz Club ospita Toni Piscopo & trio in concerto, offrendo un’esperienza di ascolto raffinata e autentica. La serata sarà dedicata al jazz, con interpretazioni che valorizzano il talento e la profondità musicale di Toni Piscopo. Un’occasione per apprezzare un repertorio ricco di ritmo e sensibilità, in un ambiente intimo e sobrio, ideale per gli appassionati di musica dal vivo.

Una serata all'insegna del grande jazz e dell'eleganza sonora, guidata dal carisma e dall'esperienza di Toni Piscopo, musicista capace di trasformare ogni concerto in un racconto vivo, fatto di ritmo, interplay e libertà espressiva. Accanto a lui un trio di assoluto valore, formato da musicisti tra i più apprezzati della scena jazz siciliana, che garantiscono profondità musicale e dialogo costante sul palco: Riccardo Randisi – pianoforte, Fulvio Buccafusco – contrabbasso, Paolo Vicari – batteria. Il repertorio attraversa standard jazz e momenti di improvvisazione raffinata, con arrangiamenti che esaltano la melodia, il groove e la complicità tra i musicisti.

