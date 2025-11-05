Germano Seggio trio la serata al Miles Jazz Club
Ore 21:30 Cena dalle 20:00 in poiUn viaggio sonoro tra rock, jazz e fusion, una formazione d’eccellenza capace di fondere tecnica, passione e creatività in un linguaggio musicale unico.Sul palco:Germano Seggio – ChitarraVito Di Pietra – BatteriaAlfredo Dini – BassoIl trio porterà al Miles Jazz. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
