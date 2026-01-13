Iran in migliaia davanti al consolato Usa a Milano | Mantieni le promesse Trump

Migliaia di persone si sono radunate davanti al consolato degli Stati Uniti a Milano, in largo Donegani, martedì 13 gennaio. La manifestazione è stata organizzata per chiedere un intervento americano in Iran, in risposta alle recenti tensioni e alle richieste di supporto da parte della popolazione locale. L'evento ha visto una partecipazione significativa, sottolineando l'importanza di temi geopolitici di attualità e l'interesse pubblico sul ruolo degli Stati Uniti in questa crisi.

In migliaia si sono riuniti sotto al consolato statunitense di Milano, in largo Donegani, nel pomeriggio di martedì 13 gennaio per chiedere l'intervento americano in Iran. Diversi gli slogan che il corteo ha ripetuto: "Mantieni le promesse presidente Trump", "Make Iran great again", "Viva lo Scià". Contro il regime degli ayatollah migliaia di persone in piazza. A Roma e Milano sfilano i proPal e i pro-Maduro, il corteo della Capitale davanti all'Ambasciata Usa. Milano, dilaga la protesta contro la Repubblica islamica dell'Iran davanti al consolato: lunga vita allo Scià. Milano, i cittadini iraniani protestano contro Khamenei davanti al consolato - Agitazioni davanti al consolato dell'Iran a Milano, in via Monterosso 88, dove si sono radunate circa un migliaio di persone, cittadini iraniani contrari all'attuale regime.

Iran, «si stimano dodicimila uccisi nelle proteste». L'Onu: inorriditi per la repressione, è inaccettabile - Qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran dovrà pagare una tariffa del 25% sulle transazioni effettuate con gli Usa, annuncia Trump. ilmessaggero.it

Iran, la rivolta trasversale: «Tutti vogliono la fine della dittatura» - Parlano tre attiviste del movimento "Donna, Vita, Libertà": «Nel 2022 i protagonisti delle proteste erano i giovani della generazione Z, ora la compagine sociale è variegata. vita.it

In Albania vivono migliaia di esuli iraniani che hanno giurato di abbattere il regime in Iran. Si tratta dei Mek, un controverso gruppo di opposizione che ha portato a crisi politiche e omicidi, anche in Italia #EuropeNews https://l.euronews.com/4Vt1 - facebook.com facebook

In Albania vivono migliaia di esuli iraniani che hanno giurato di abbattere il regime in Iran. Si tratta dei Mek, un controverso gruppo di opposizione che ha portato a crisi politiche e omicidi, anche in Italia #EuropeNews x.com

