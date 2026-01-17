Sul fronte del calciomercato del Milan, la possibilità di ingaggiare Maguire a gennaio sembra difficile. Secondo fonti come The Sun, il difensore potrebbe non essere disponibile per un trasferimento invernale, poiché Carrick, suo attuale allenatore, non sarebbe disposto a cederlo. La trattativa resta quindi in bilico, con il Milan che dovrà valutare alternative per rafforzare la propria linea difensiva.

Continuano le voci sul calciomercato del Milan. I rossoneri, dopo l'arrivo di Niclas Fullkrug per rinforzare l'attacco, potrebbero essere alla ricerca di un difensore importante per completare il reparto arretrato di Massimiliano Allegri. In questi ultimi giorni è stato fatto anche il nome di Maguire, difensore del Manchester United in scadenza a giugno 2026. Potrebbe quindi essere una ghiotta occasione sia a livello tecnico che a livello economico per il Diavolo, ma il cambio in panchina dei Red Devils potrebbe complicare l'operazione. Secondo quanto riportato da il The Sun nuovo tecnico dello United Michael Carrick, arrivato di recente al posto dell'esonerato Amorim, avrebbe posto il veto sulla partenza di Maguire in questa finestra di calciomercato invernale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, sfuma subito l’opzione Maguire? Carrick non vorrebbe cederlo

