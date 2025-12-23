Frattesi Juve Gazzetta c’è il prezzo dell’Inter che vorrebbe cederlo a un’altra squadra O scambiarlo per uno di loro due

Secondo quanto riportato da Gazzetta, l’Inter avrebbe deciso di cedere Frattesi a un’altra squadra, valutando anche uno scambio con uno dei due club interessati. La trattativa è ancora in fase preliminare, mentre rimangono da definire dettagli e condizioni. Restano da capire le reali intenzioni dei nerazzurri e le eventuali offerte che potrebbero arrivare nel prossimo futuro.

Frattesi Juve (Gazzetta), c’è il prezzo dell’Inter che vorrebbe cederlo a un’altra squadra. O scambiarlo per uno di questi due bianconeri. L’avventura di Davide Frattesi all’Inter sembra essere giunta a un binario morto, con un addio che appare ormai inevitabile, sia esso nell’imminente mercato di gennaio o nella prossima sessione estiva. Nonostante le speranze suscitate dall’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, la mezzala non è riuscita a ritagliarsi un ruolo centrale, finendo superata nelle gerarchie anche da elementi come Sucic e Zielinski. La valutazione fissata dal club di Viale della Liberazione è chiara: per privarsi del centrocampista servono 30-35 milioni di euro, una cifra sulla quale l’Inter non intende fare sconti, men che meno a una diretta concorrente come la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Frattesi Juve (Gazzetta), c’è il prezzo dell’Inter che vorrebbe cederlo a un’altra squadra. O scambiarlo per uno di loro due Leggi anche: Frattesi, l’Inter non farà nessun prezzo “di favore” al Napoli o alle dirette concorrenti (Gazzetta) Leggi anche: Calciomercato Inter, la Juve spinge per Frattesi: fissato il prezzo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Frattesi via dall’Inter? Avventura al capolinea! Non c’è soltanto la Juve alla finestra e con Khephren Thuram…. Inter, Frattesi può partire a gennaio: la richiesta è 35 milioni, la Juventus alza il pressing - Il centrocampista ha sempre trovato poco spazio nella scacchiera di mister Chivu. m.tuttomercatoweb.com

Frattesi via dell'Inter? Tre big alla finestra: ecco le quote dei bookie - Quote Frattesi mercato prossima squadra: Juve, Roma e Napoli sull'interista alla riapertura del calciomercato, ma occhio anche al Newcastle ... gazzetta.it

Frattesi verso l'addio all'Inter: Juve, Napoli e Roma in lizza - Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 della nostra nazionale, sarebbe al passo d'addio all'Inter: come riportato da "La Gazzetta dello Sport", il giocatore potrebbe lasciare ... tuttojuve.com

Moretto - Thuram è incedibile per la Juve ma Frattesi potrebbe finire lo stesso in bianconero: lo vuole Spalletti e piace a tutta la dirigenza juventina. Si studia un'operazione alla Conceicao (prestito molto oneroso con riscatto sulla parola garantito e rateizzato n - facebook.com facebook

Moretto: " #Frattesi- #Inter, buone possibilità di addio a gennaio: la #Juve è il club più attento. Khephren #Thuram..." x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.