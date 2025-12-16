La scoperta di sangue nella stanza d'hotel di Nick Reiner, figlio del regista Rob Reiner, ha portato all'arresto per l'omicidio del padre. L'episodio si è verificato a Santa Monica, suscitando grande attenzione e preoccupazione nella comunità.

© Iltempo.it - Morte Reiner: trovato sangue nella stanza d'hotel del figlio Nick

Nick Reiner, in arresto per l'omicidio del padre regista Rob e Michele Reiner, si è registrato in un hotel di Santa Monica domenica mattina presto dove ha lasciato una scia di sangue. Lo riferiscono fonti a conoscenza diretta al sito americano TMZ. Nick si è registrato al The Pierside Santa Monica intorno alle 4 di domenica mattina, usando la sua carta di credito. Il suo check-in è avvenuto poche ore dopo un'accesa discussione con il padre alla festa di Natale di Conan O'Brien. Testimoni oculari che hanno visto Nick registrarsi dicono che sembrava "sotto shock", ma non c'erano segni visibili di uno scontro violento e non c'erano macchie di sangue o tagli sul corpo. Iltempo.it

