Coppia nasconde cocaina e revolver nella stanza di un hotel a Milano

Lui, marocchino di 27 anni, lei, italiana di 22. Dormivano in un albergo in corso Lodi a Milano, Hotel Del Sud. Nella loro stanza, gli agenti delle volanti hanno trovato 40 grammi di cocaina, un revolver e munizioni durante un controllo mirato.L'arresto in un hotel a MilanoA raccontarlo è la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Dietro la gioia della nascita della figlia si nasconde un momento delicato e difficile per la coppia - facebook.com Vai su Facebook

Coppia nasconde cocaina e revolver nella stanza di un hotel a Milano - Nella loro stanza, gli agenti delle volanti hanno trovato 40 grammi di cocaina, un ... milanotoday.it scrive

Latitante da un anno, 3 chili di cocaina in casa e un revolver rubato: arrestato con la compagna - Ravenna, 6 agosto 2025 – È finita in una casa di campagna a Filetto, nel forese ravennate, la fuga di Haxhi Xhihani, cittadino albanese di 38 anni, latitante dal luglio 2024. Da ilrestodelcarlino.it

In casa 3,3 chili di cocaina e un revolver, coppia arrestata - Era latitante da circa un anno ma in casa nascondeva cocaina, contanti e armi. Segnala ansa.it