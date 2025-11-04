cadelbosco davanti al cimitero con mezzo etto di cocaina

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 4 novembre 2025 - Era in auto, nel parcheggio davanti al cimitero di Cadelbosco Sopra, quando è stato avvicinato dai carabinieri della locale caserma per un controllo. L’accertamento, ieri pomeriggio, ha permesso di scoprire il possesso di oltre mezzo etto di cocaina e attrezzature utili a confezionare le dosi, che hanno portato all’arresto di un 36enne abitante a Sant’Ilario d’Enza. Il controllo è avvenuto in via Bellini. Ai carabinieri è apparso piuttosto nervoso e agitato, sostenendo pure di avere urgenza di andarsene per impegni di lavoro. Ma la perquisizione ha permesso di rinvenire la droga, con oltre 50 grammi di cocaina che l’uomo aveva in una tasca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

