Cadelbosco davanti al cimitero con mezzo etto di cocaina
Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 4 novembre 2025 - Era in auto, nel parcheggio davanti al cimitero di Cadelbosco Sopra, quando è stato avvicinato dai carabinieri della locale caserma per un controllo. L’accertamento, ieri pomeriggio, ha permesso di scoprire il possesso di oltre mezzo etto di cocaina e attrezzature utili a confezionare le dosi, che hanno portato all’arresto di un 36enne abitante a Sant’Ilario d’Enza. Il controllo è avvenuto in via Bellini. Ai carabinieri è apparso piuttosto nervoso e agitato, sostenendo pure di avere urgenza di andarsene per impegni di lavoro. Ma la perquisizione ha permesso di rinvenire la droga, con oltre 50 grammi di cocaina che l’uomo aveva in una tasca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
LITE TRA VICINI: IN TRE LA ASSOLGONO E LA PICCHIANO CADELBOSCO SOPRA - PIATTI, CALCI, PUGNI E SPRAY AL PEPERONCINO: TRE PERSONE DENUNCIATE DAI CARABINIERI Lesioni personali aggravate l’accusa mossa a due uomini di 33 e - facebook.com Vai su Facebook
Cadelbosco, davanti al cimitero con mezzo etto di cocaina - Era in auto, nel parcheggio davanti al cimitero di Cadelbosco Sopra, quando è stato avvicinato dai carabinieri della locale caserma per un controllo ... Scrive msn.com
Fermato davanti al cimitero di Cadelbosco e trovato in possesso di cocaina e del kit per pesare e confezionare - Nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 3 novembre, i Carabinieri della Stazione di Cadelbosco Sopra hanno fermato un uomo, trovandolo in possesso di oltre mezzo etto di cocaina e tutto l’armamentario pe ... Segnala sassuolo2000.it