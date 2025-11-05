Fermati in auto per controllo | avevano mezzo etto di cocaina
Sono stati fermati in auto durante un ordinario controllo della circolazione stradale condotto dai carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Aprilia. E arrestati in flagranza di reato per droga. In manette due giovani di nazionalità albanese, di 28 e 30 anni, entrambi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
