Fermati in auto per controllo | avevano mezzo etto di cocaina

Latinatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati fermati in auto durante un ordinario controllo della circolazione stradale condotto dai carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Aprilia. E arrestati in flagranza di reato per droga. In manette due giovani di nazionalità albanese, di 28 e 30 anni, entrambi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

