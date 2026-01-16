Nuove candidature per la messa in sicurezza del territorio | ecco tre progetti

L’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha presentato al Ministero dell’Interno una richiesta di contributo per il 2026, finalizzato alla progettazione di tre interventi di messa in sicurezza del territorio. Questa iniziativa, sostenuta dal sindaco Paolo De Maio, mira a migliorare la sicurezza e la resilienza del territorio attraverso interventi specifici e pianificati. L’obiettivo è garantire interventi efficaci e mirati per la tutela della comunità e dell’ambiente locale.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore comunica di aver trasmesso al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale – la richiesta di assegnazione di un contributo erariale per l’anno 2026 destinato alla spesa di progettazione di tre importanti interventi di messa in sicurezza del territorio, a cui il sindaco Paolo De Maio lavora costantemente. Le candidature, presentate ai sensi dell’art. 1, commi 51 e seguenti, della legge 1602019, riguardano la redazione della progettazione esecutiva per: • Rampe di accesso al Santuario di Santa Maria dei Miracoli a Montalbino – II lotto: servizio di progettazione per ulteriori interventi di mitigazione del rischio da caduta massi e messa in sicurezza del costone e delle aree limitrofe alla strada di accesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nuove candidature per la messa in sicurezza del territorio: ecco tre progetti Leggi anche: Sant’Eufemia, completata la messa in sicurezza della Brisighellese. "La cura del territorio è una priorità" Leggi anche: Sant’Eufemia, completata la messa in sicurezza della Brisighellese. "La cura del territorio è una priorità" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Messa in sicurezza antincendio delle scuole, per Vicenza 1.430.000 euro; PNRR: notizie e provvedimenti; Medici gettonisti per le cure primarie, 8 candidature in tre giorni: via ai primi incarichi. Riqualificazione e messa in sicurezza delle frazioni di Sestri Levante - La giunta comunale della città dei due mari ha approvato sei nuovi progetti di fattibilità tecnico- radioaldebaran.it

Sestri: riqualificazione e messa in sicurezza dei borghi delle frazioni - Prosegue l’iter per la messa in sicurezza e il restyling delle frazioni cittadine. msn.com

Edilizia scolastica dalla Provincia di Lecco 862 mila euro per la sicurezza antincendio - Finanziati i 5 progetti candidati dalla Provincia di Lecco al bando del Ministero dell’Istruzione e del Merito ... msn.com

Scopri tutte le nuove ricerche di Evosolution Clicca qua per vedere: https://bit.ly/moretta-evosolution Per info e candidature contatta: [email protected] 0172 1908149 Per restare aggiornato e non perdere nemmeno un annuncio unisciti al nos - facebook.com facebook

Nuova commissione pari opportunità Barga. Aperto il bando per presentare le candidature x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.