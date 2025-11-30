Dal Comune 156mila euro per la messa in sicurezza del muraglione della scuola Don Acciai

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economico per la messa in sicurezza del muro sottostante la scuola materna don Acciai, al piano terra dell’immobile di proprietà comunale in via Napoli 46, nel quartiere del Lagaccio. In particolare l’intervento, da 156mila euro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

