Mercogliano rami caduti in Viale Europa | intervento tempestivo per la viabilità

A Mercogliano, in Viale Europa, si è verificato un episodio di rami caduti che ha interessato la viabilità locale. L’intervento rapido delle squadre di emergenza ha permesso di rimuovere i rami e garantire la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. La situazione è stata gestita prontamente per prevenire eventuali disagi o incidenti, assicurando il regolare svolgimento del traffico nella zona.

Mercogliano, 17 gennaio 2026 – Un episodio di potenziale pericolo per la circolazione stradale è stato gestito con tempestività nella serata di oggi. In Viale Europa, nei pressi della Segheria Coppola, alcuni rami sono caduti sulla carreggiata, creando ostacolo al transito dei veicoli. A notare la situazione è stato Luigi Ambrosone, volontario della Misericordia, che, mentre si recava a un impegno personale, si è fermato per segnalare l'accaduto. Il volontario ha contattato immediatamente il Presidente dell'associazione, che ha a sua volta avvisato il Sindaco e il responsabile della Protezione Civile, Davide Bolognese.

