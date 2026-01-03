A gennaio, il mercato calcistico si anima con numerosi cambiamenti in attacco. Tra le trattative in corso, spicca la proposta di un importante bomber di Serie A agli azzurri di Napoli. Le squadre italiane e europee sono attivamente impegnate a rinforzare le proprie rose, creando un clima di attesa e speculazioni intorno alle possibili mosse di mercato.

Sarà un vero e proprio valzer in attacco in questo mese di gennaio. Tanti club europei, tra cui molti italiani, si stanno muovendo per migliorare il loro reparto offensivo. Situazione che riguarda anche il Napoli, che come tutti sanno starebbe provando a piazzare Lorenzo Lucca per poi pensare ad un nuovo centravanti. A sorpresa quel nuovo centravanti potrebbe clamorosamente essere Artem Dobvyk, in uscita dalla Roma e proposto dai suoi agenti al club partenopeo. Gli agenti di Dobvyk lo propongono al Napoli: ore di riflessione. Come riportato dal Corriere dello Sport, anche il Napoli sarebbe tra i club a cui Dovbyk è stato proposto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, si scalda l'affare a sorpresa: il bomber di Serie A proposto agli azzurri

