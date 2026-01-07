Dovbyk si infortuna di nuovo e complica il mercato della Roma che vuole sempre almeno un attaccante
Dovbyk, attaccante della Roma, si è nuovamente infortunato durante la partita contro il Lecce, riportando un infortunio muscolare alla coscia sinistra. L'episodio complica le strategie di mercato della società, che punta a rinforzare il reparto offensivo con almeno un nuovo attaccante. La situazione richiede valutazioni precise per definire i tempi di recupero e le eventuali mosse future sul mercato.
L'attaccante ucraino è tornato al gol contro il Lecce, ma durante la partita ha riportato un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Dovbyk si ferma. Il mercato della Roma, che a gennaio vuole comprare due attaccanti, vive una ulteriore fase di stallo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Dovbyk si ferma un mese e mezzo: lesione al retto femorale per l’attaccante della Roma
Leggi anche: Juve Roma, Dovbyk aumenta i carichi di lavoro: l’attaccante giallorosso vuole esserci per il match di sabato all’Allianz Stadium. Le ultime
Il dramma di Dovbyk, in lacrime in panchina: entra, segna ed esce subito dopo per infortunio; Dovbyk segna e si infortuna: esce in lacrime, il Napoli….
Il dramma di Dovbyk, in lacrime in panchina: entra, segna ed esce subito dopo per infortunio - Roma, finendo il match in lacrime in panchina per una recidiva muscolare ... fanpage.it
Roma, allarme Dovbyk: infortunio muscolare e stop di due settimane per l'attaccante - Problemi per l'attaccante della Roma Dovbyk, costretto a fermarsi dopo il gol al Lecce: si teme uno stop di due settimane ... it.blastingnews.com
Roma, Gasperini diserta i microfoni: l’infortunio di Dovbyk alimenta le tensioni sul mercato, Cristante paga la rissa finale - Lecce, Gasperini si chiude nel silenzio stampa: l'infortunio di Dovbyk alimenta le tensioni di mercato con Massara. sport.virgilio.it
#LecceRoma Peccato per Dovbyk che si è nuovamente infortunato. (fine) x.com
La Roma vince contro il Lecce, grazie alle reti dei due suoi attaccanti. Dovbyk entra, segna e poi si infortuna. Giallorossi che volano al quarto posto in classifica, in attesa delle partite delle altre squadre, tra cui la Juventus questa sera. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.