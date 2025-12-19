Belghali è in pole per il mercato dell’Inter ma Oaktree vuole fare questo

Belghali si avvicina all'Inter come possibile rinforzo per la fascia destra a gennaio, mentre Oaktree ha in programma strategie diverse. La situazione si fa interessante, con il talento marocchino pronto a vestire nerazzurro e il fondo americano che valuta attentamente le mosse sul mercato. L’attesa cresce, e le prossime settimane potrebbero riservare sorprese decisive per il futuro dei nerazzurri.

Rafik Belghali sembra essere in pole position per rafforzare la fascia destra interista a gennaio, ma Oaktree ha intenzione di fare questo. L'infortunio occorso a Denzel Dumfries, il potente esterno olandese pilastro della corsia destra, ha rimescolato le carte in casa Inter. L'intervento chirurgico a cui si è sottoposto il calciatore lo costringerà a un riposo forzato di circa tre mesi, privando l'allenatore rumeno Cristian Chivu — ex leggendario difensore del Triplete e oggi guida tecnica della squadra — di una pedina fondamentale nel momento clou della stagione. Analisi di mercato: nessuna fretta per la dirigenza.

