Belghali è in pole per il mercato dell’Inter ma Oaktree vuole fare questo

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Belghali si avvicina all'Inter come possibile rinforzo per la fascia destra a gennaio, mentre Oaktree ha in programma strategie diverse. La situazione si fa interessante, con il talento marocchino pronto a vestire nerazzurro e il fondo americano che valuta attentamente le mosse sul mercato. L’attesa cresce, e le prossime settimane potrebbero riservare sorprese decisive per il futuro dei nerazzurri.

Inter News 24 Rafik Belghali sembra essere in pole position per rafforzare la fascia destra interista a gennaio, ma Oaktree ha intenzione di fare questo. L’infortunio occorso a Denzel Dumfries, il potente esterno olandese pilastro della corsia destra, ha rimescolato le carte in casa Inter. L’intervento chirurgico a cui si è sottoposto il calciatore lo costringerà a un riposo forzato di circa tre mesi, privando l’allenatore rumeno Cristian Chivu — ex leggendario difensore del Triplete e oggi guida tecnica della squadra — di una pedina fondamentale nel momento clou della stagione. Analisi di mercato: nessuna fretta per la dirigenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

Verona, rinforzo per Zanetti: ufficiale Rafik Belghali - dal KV Mechelen le prestazioni sportive del difensore belga Rafik Belghali, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino ... sportmediaset.mediaset.it

