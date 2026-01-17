In un contesto politico locale, Menchetti si presenta con una dichiarazione chiara: «Mi fido degli aretini, non dei palazzi». La sua candidatura apre un confronto tra critiche alla Giunta e promesse di un ascolto autentico. Con un approccio diretto, Menchetti afferma di credere nella gente, puntando a coinvolgere la comunità in un percorso di dialogo e trasparenza per il futuro della città.

Parte la corsa a Palazzo Cavallo tra stoccate alla Giunta e promesse di ascolto vero «Io credo nella gente. E soprattutto negli aretini, quelli che in questi anni non li ha sentiti nessuno». Così Michele Menchetti ha dato il via ufficiale alla sua corsa verso Palazzo Cavallo, annunciando la candidatura a sindaco di Arezzo con parole semplici ma dal tono bello deciso. Comunicato stampa Alla prima conferenza stampa da candidato, Menchetti – consigliere comunale d’opposizione – non ha perso tempo a mandare qualche frecciatina alla Giunta Ghinelli, elencando criticità, scelte discutibili e soprattutto un grande assente: l’ascolto dei cittadini. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Menchetti si fa avanti: «mi fido degli aretini non dei palazzi»

Leggi anche: "Di fido mi fido", accordo al Comune

Leggi anche: Così beni alimentari e bollette si mangiano i soldi degli aretini

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

“Quanti alberi sono scomparsi nel 2024 Per saperlo dovrò andare a lezione d’inglese botanico” Nota del consigliere comunale Michele Menchetti “Con l’ultimo Consiglio Comunale del 2025 per certi aspetti siamo andati ‘avanti’, come ad esempio sulle colat - facebook.com facebook