Così beni alimentari e bollette si mangiano i soldi degli aretini
“Gran parte delle entrate familiari sono assorbite dalla spesa alimentare e dalle bollette: alla fine cosa ci rimane? Se poi c'è da pagare anche il mutuo.” A rispondere così ai sondaggi e alle interviste di Arezzo Notizie sono i cittadini che passeggiano ma anche qualche commerciante che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
