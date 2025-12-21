Di fido mi fido accordo al Comune

Ieri a Palazzo Zanca è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa “Di Fido mi fido” tra il Comune di Messina, il Lions Club Internazionale - Distretto 108YB e il Leo Club Messina. L’accordo mira a promuovere la sensibilizzazione sull’adozione responsabile di cani e gatti ospitati nei canili e nei rifugi del territorio. È un passo importante per favorire il benessere degli animali e coinvolgere la comunità in questa causa.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.