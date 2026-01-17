Groenlandia Meloni | Eventuale presenza Italia da discutere in ambito Nato

Il ministro Meloni ha commentato la possibile presenza italiana in Groenlandia, evidenziando l'importanza di affrontare la questione nel quadro del rafforzamento della sicurezza e della cooperazione tra alleati. Ha sottolineato che ogni decisione al riguardo rientra nelle discussioni all’interno della NATO, evidenziando l’approccio dialogico e collaborativo adottato dall’Italia nel contesto delle relazioni internazionali e di sicurezza.

"Sul tema della Groenlandia ritengo che la questione del rafforzamento della sicurezza e della presenza degli alleati sia un tema serio, che però sta nell'ambito del dialogo all'interno dell'Alleanza Atlantica. Cioè la Groenlandia va considerato territorio di responsabilità della Nato. La questione che gli americani pongono è una questione seria, ovviamente, e credo che il ragionamento di rafforzare la nostra presenza sia un ragionamento sicuramente necessario da fare all'interno dell'Alleanza Atlantica, ma credo che quello però sia l'ambito nel quale discutere questa materia, anche per quello che eventualmente riguarda la nostra presenza".

