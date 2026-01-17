Groenlandia Meloni | Non escludo presenza Italia ma da discutere in ambito Nato

Il ministro Meloni ha dichiarato che l’Italia non esclude una futura presenza in Groenlandia, sottolineando che la questione sarà discussa all’interno della NATO. Ha inoltre manifestato la disponibilità a partecipare al ‘Board of Peace’ per Gaza e ha condannato le violenze del regime iraniano, evidenziando l’impegno italiano in ambiti internazionali e di pace.

Non esclude una futura eventuale presenza italiana in Groenlandia, si dice disponibile a entrare nel ‘Board of Peace’ per Gaza, condanna le uccisioni da parte del regime iraniano. Prima di lasciare il Giappone per volare in Corea del Sud, ultima tappa della missione in Asia, Giorgia Meloni affronta alcuni dei principali dossier internazionali che vedono in primo piano anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il punto stampa all’ambasciata a Tokyo. La premier, in un punto stampa presso l’Ambasciata d’Italia a Tokyo, chiarisce il proprio punto di vista sul tema della Groenlandia affermando di ritenere che “ la questione del rafforzamento della sicurezza e della presenza degli alleati” nella regione artica “sia un tema serio, che però sta nell’ambito del dialogo all’interno dell’Alleanza Atlantica”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Groenlandia, Meloni: “Non escludo presenza Italia ma da discutere in ambito Nato” Leggi anche: Groenlandia, Meloni: eventuale presenza da discutere in ambito Nato Leggi anche: I leader europei a Trump sulla Groenlandia, c’è anche Giorgia Meloni: «Fa parte della Nato». E la Danimarca rafforza la sua presenza militare Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Conferenza stampa di Meloni| Groenlandia, non credo a intervento Usa. Arriva il piano Casa, 100 mila abitazioni a prezzi calmierati; Meloni, tutti i temi affrontati: Piano casa, Colle, Ue, Trump e Russia; Groenlandia, Meloni: Non escludo presenza Italia ma da discutere in ambito Nato; Giorgia Meloni, oggi la conferenza stampa di inizio anno: «Sicurezza? A volte le toghe rendono vano il lavoro di forze dell'ordine e Camere. Per Trentini mobilitati tutti i canali». La gag su Fiorello. Meloni, eventuale presenza in Groenlandia da discutere in ambito Nato - "Ritengo che la questione del rafforzamento della sicurezza e della presenza degli alleati in ... msn.com

