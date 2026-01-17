Mazzitelli stoppa la corsa europea della Juventus | il Cagliari vince di misura

Nel match tra Cagliari e Juventus, i sardi si sono imposti per 1-0 grazie a una rete di Mazzitelli al 20' del secondo tempo. La partita ha visto un equilibrio tattico, con il Cagliari che ha saputo sfruttare le occasioni e mantenere la concentrazione fino al fischio finale. La vittoria rappresenta un passo importante per il club sardo, mentre la Juventus vede interrotta la sua corsa europea.

RETE: 20'st Mazzitelli.CAGLIARI (3-5-2): Caprile 7; Ze Pedro 6.5, Mina 7, Luperto 7; Palestra 6.5, Gaetano 7, Adopo 6.5, Mazzitelli 7.5, Obert 6.5; Kilicsoy 6 (9'st Borrelli 6), S.Esposito 6.5 (19'st Idrissi 6). In panchina: Sherri, Ciocci, Juan Rodriguez, Prati, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Trepy, Luvumbo. Allenatore: Pisacane 7.JUVENTUS (4-2-3-1): Perin 5.5; Kalulu 5.5, Bremer 5.5, Kelly 6, Cambiaso 6 (35'st Conceicao 5.5); Locatelli 5.5 (21'st Zhegrova 5.5), Koopmeiners 5; McKennie 5 (35'st K.Thuram 6), Miretti 6 (21'st Openda 5), Yildiz 6.

