La Juventus incontra una sconfitta inattesa a Cagliari, con un gol di Luca Mazzitelli al 65' che interrompe la serie positiva dei bianconeri. La vittoria rappresenta un risultato importante per il Cagliari nella lotta per la salvezza, mentre per la Juventus si tratta di un passo falso dopo un buon periodo di risultati. Un risultato che modifica gli scenari di classifica e apre nuovi spunti di riflessione.

AGI - Un gol di Luca Mazzitelli al 65' stoppa la corsa europea della Juventus, reduce da cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare di campionato, e regala una boccata d'ossigeno al Cagliari, che porta a casa tre punti pesantissimi nella lotta per non retrocedere. È la quarta sconfitta in stagione per i bianconeri che rimangono in quinta posizione, a quota 39. Nel prossimo turno ci sarà il big match contro il Napoli. Spallata salvezza da parte dei rossoblù che salgono a quota 22, il prossimo impegno sarà contro la Fiorentina. Spalletti ha schierato Locatelli nonostante la diffida, con Miretti sulla trequarti a supporto di David. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Brutta caduta della Juventus a Cagliari. Mazzitelli gela Spalletti

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Cagliari-Juventus 1-0, la sblocca Mazzitelli!

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Cagliari-Juventus 1-0, la decide Mazzitelli!

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Yildiz salva la Juventus: una doppietta ribalta il Cagliari 2-1, sollievo per Spalletti - La Juventus scaccia via brutti pensieri e si conferma dopo l'uscita vincente in Champions League: rimonta il Cagliari 2- tuttomercatoweb.com

Juventus-Cagliari 2-1 al 45': nel recupero il vantaggio di Yildiz - Al vantaggio di Esposito, su splendida azione del migliore in campo Palestra, replica Yildiz che ... unionesarda.it

Brutta caduta per un giovane in mountain bike: ferito un 21enne -> https://www.nordest24.it/incidente-mountain-bike-monte-lozzo-soccorso-alpino - facebook.com facebook

Ciclocross, caduta e ritiro a Mol per Wout van Aert: brutta botta al ginocchio destro - x.com