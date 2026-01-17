È in corso una vasta indagine della Procura riguardo a certificazioni di invalidità rilasciate in modo illecito. Cinque persone coinvolte sono state recentemente condotte davanti al giudice delle indagini preliminari per chiarire la loro posizione. L’inchiesta mira a fare luce sulle modalità di rilascio e sulle eventuali irregolarità nel sistema di certificazioni di invalidità.

Massa, 17 gennaio 2026 – Certificazioni di invalidità ’facili’, i cinque arrestati davanti al giudice delle indagini preliminari. Dopo il terremoto giudiziario scoppiato mercoledì mattina a Massa, gli indagati che sono stati raggiunti dalle misure cautelari degli arresti domiciliari e del carcere sono stati sottoposti all’interrogatorio di garanzia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il medico legale, Maurizio Ratti, difeso dai legali Paolo Bertoncini e Barbara Milani, “leggeremo il faldone delle intercettazioni telefoniche e ambientali con la mia collega – ha dichiarato il legale – e poi presenteremo richiesta di interrogatorio al Pm”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi inchiesta della Procura, certificati d’invalidità ‘facili’: i cinque arrestati davanti al Gip

Leggi anche: “Certificati di invalidità facili in cambio di denaro”. Maxi inchiesta a Massa: 5 arresti, indagati 103 beneficiari

Leggi anche: Invalidità, certificati ’facili’. Arrestate cinque persone. In manette medico spezzino

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Maxi inchiesta della Procura, certificati d’invalidità ‘facili’: i cinque arrestati davanti al Gip; Certificati medici falsi per ottenere pensioni: 27 indagati nell’inchiesta “All inclusive”; Falsi certificati medici per truffare le assicurazioni, respinto patteggiamento per 11: Pene incongrue; Certificati d’invalidità ’facili’. Oggi gli interrogatori di garanzia: La psichiatra provata ma serena.

Maxi inchiesta della Procura, certificati d’invalidità ‘facili’: i cinque arrestati davanti al Gip - C’è chi ha reso dichiarazioni spontanee e altri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. lanazione.it