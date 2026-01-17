Maxi inchiesta della Procura certificati d’invalidità ‘facili’ | i cinque arrestati davanti al Gip
È in corso una vasta indagine della Procura riguardo a certificazioni di invalidità rilasciate in modo illecito. Cinque persone coinvolte sono state recentemente condotte davanti al giudice delle indagini preliminari per chiarire la loro posizione. L’inchiesta mira a fare luce sulle modalità di rilascio e sulle eventuali irregolarità nel sistema di certificazioni di invalidità.
Massa, 17 gennaio 2026 – Certificazioni di invalidità ’facili’, i cinque arrestati davanti al giudice delle indagini preliminari. Dopo il terremoto giudiziario scoppiato mercoledì mattina a Massa, gli indagati che sono stati raggiunti dalle misure cautelari degli arresti domiciliari e del carcere sono stati sottoposti all’interrogatorio di garanzia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il medico legale, Maurizio Ratti, difeso dai legali Paolo Bertoncini e Barbara Milani, “leggeremo il faldone delle intercettazioni telefoniche e ambientali con la mia collega – ha dichiarato il legale – e poi presenteremo richiesta di interrogatorio al Pm”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: “Certificati di invalidità facili in cambio di denaro”. Maxi inchiesta a Massa: 5 arresti, indagati 103 beneficiari
Leggi anche: Invalidità, certificati ’facili’. Arrestate cinque persone. In manette medico spezzino
Maxi inchiesta della Procura, certificati d’invalidità ‘facili’: i cinque arrestati davanti al Gip; Certificati medici falsi per ottenere pensioni: 27 indagati nell’inchiesta “All inclusive”; Falsi certificati medici per truffare le assicurazioni, respinto patteggiamento per 11: Pene incongrue; Certificati d’invalidità ’facili’. Oggi gli interrogatori di garanzia: La psichiatra provata ma serena.
Maxi inchiesta della Procura, certificati d’invalidità ‘facili’: i cinque arrestati davanti al Gip - C’è chi ha reso dichiarazioni spontanee e altri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. lanazione.it
“Certificati di invalidità facili in cambio di denaro”. Maxi inchiesta a Massa: 5 arresti, indagati 103 beneficiari - Oltre a Giovanni Giusti, il medico legale Maurizio Ratti, la collega dell’Asl Anna Santinami, Elio Guatieri e Marco Lazzini. msn.com
Il flop della maxi inchiesta “Stige” di Gratteri: 100 assolti su 169 arresti - Ha fatto flop definitivamente davanti alla Cassazione la maxi inchiesta denominata “Stige”, avviata da Nicola Gratteri nel 2018 quando era capo della procura di Catanzaro, in cui si ipotizzava ... ilfoglio.it
Chi è il potente deputato nisseno accusato di corruzione nella nuova inchiesta della Procura nissena. - facebook.com facebook
La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulle attività del Garante della privacy: tra gli indagati ci sono diversi membri del Garante, incluso il presidente Pasquale Stanzione x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.