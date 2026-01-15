Certificati di invalidità facili in cambio di denaro Maxi inchiesta a Massa | 5 arresti indagati 103 beneficiari

Una vasta operazione giudiziaria a Massa ha portato all’arresto di cinque persone e all’indagine su 103 beneficiari di certificati di invalidità. L’indagine ha rivelato un sistema di rilascio facile di questi documenti, spesso in cambio di denaro. La vicenda solleva questioni sulla regolarità delle pratiche e sull’affidabilità delle certificazioni di invalidità nella provincia apuana.

Massa, 15 gennaio 2026 – Certificati di invalidità 'facili' in cambio di denaro. Un ' terremoto ' giudiziario ha sconvolto ieri mattina la provincia apuana all'alba del nuovo anno. Cinque persone sono state arrestate, a vario titolo, per corruzione e falso in atto pubblico. Coinvolti nella maxi operazione, che ha visto la visita dei carabinieri nel palazzo di Medicina legale davanti all'obitorio e in Comune, professionisti sanitari e politici. Due nomi molto conosciuti in città: sono quelli di Giovanni Giusti, consigliere comunale della lista 'Francesco Persiani sindaco', ex esponente del Partito Democratico, 691 preferenze nell'ultima tornata elettorale, e del medico legale dell'Asl Maurizio Ratti.

TVA Sicilia. . Caltagirone. Falsi certificati per ottenere invalidità. Tra i 27 indagati 4 medici, un commercialista, un avvocato e un sedicente legale. L’operazione condotta dai carabinieri facebook

